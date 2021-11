Uus linnavalitsus alustab tööd 26. novembril

«Homme on esimene volikogu istung. mille põhipunkt on volikogu esimehe valimine. Järgmisel nädalal, ehk 25. Novembril valib volikogu linnapea ja abilinnapead. Juba 26. novembril alustab uus linnavalitsus tööd. Täna ma veel ei oska öelda, kes on linnavalitsuse liikmed koalitsioonipartneri ehk sotsiaaldemokraatide poolt,» rääkis Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil

«Keskerakonnal on olemas arusaam, kes peaksid linnavalitsuses jätkama, selle tahame täna õhtul ametlikult kinnitada. Loodame, et ka SDE annab täna ametlikult meile teada, kes on linnavolikogu esimehe ja linnavalitsuse liikmete kandidaadid,» lisas ta.