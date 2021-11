Oktoobris registreeriti rekordiline arv küberintsidente

18. oktoobri hommikul toimus ligi tunniajane DDoS ühe Kesk-Eesti kooli vastu. 20. oktoobril vahemikus kella 11.30–14.40 toimus mitu ummistuskatset ühe Lõuna-Eesti kooli suunal, sama päeva pärastlõunal tehti ka kolmeminutiline rünnak haridus- ja noorteameti hallatava Moodle õppekeskkonna vastu. RIA hinnangul on nende taga sageli kooliõpilased.

Lunavara kõrval on kurjategijatel ka teisi viise ettevõtjaid häirida ja raha välja pressida.

Üks autoremondiga tegelev väikeettevõte teatas, et nende serverist on kustutatud majandustarkvara ja selle andmebaas, mistõttu firma töö katkes. Ründaja jättis arvutisse kirja instruktsioonidega, kuidas temaga ühendust võtta, et raha eest andmed taastada ja vältida edasist leket.