FOTOD JA VIDEO ⟩ «Võtsin vajalikud asjad kaasa ning siin ma olen!». Reservväelased saabuvad lisaõppekogunemisele Okas

«Mina sain sõnumi, kus oli kirjas, et tuleb viivitamatult kohale ilmuda. Viivitamatult tähendab otsekohe – tegin kiiresti korraldused,» ütles 17. pioneeripataljoni reservväelasest vanemveebel Ülle Pomerants, kes jõudis kogunemispunkti alla kahe tunniga. «Minul on kodus kaks kassi, organiseerisin nende toitmise. Töötan kiirabis, ütlesin ülemusele, et annan teada kui tagasi olen. Võtsin vajalikud asjad kaasa ning siin ma olen!»

Reservist teenistusse kutsustud 17. pioneeripataljoni ülema kolonelleitnant Ainar Afanasjevi sõnul on reservväelasi kogunemispaika saabunud terve päeva vältel. «Ma arvan, et see kõrghetk on täna õhtul pärast tööd, kui inimesed tööpäeva lõpetavad ning tulevad ja täidavad oma kohust,» lisas kolonelleitnant Afanasjev.