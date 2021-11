Eesti lühiuudised

Viiemiljonise testitehinguni viis kogenematus

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) esitas eilsel istungil haridus- ja teadusministrile Liina Kersnale (Reformierakond) hulga küsimusi skandaalse viiemiljonilise kiirtehingu kohta, mille puhul oli partneri leidmiseks vaid kümme minutit ja teiste pakkumisi arvesse ei võetud. «Ministeerium pole kunagi selle valdkonnaga tegelenud, tõenäoliselt seetõttu tulid vead ka sisse,» märkis Kersna. «Mul on kahju, et nii läks, aga me tõesti ei teinud midagi teadlikult või pahatahtlikult seadusevastaselt. Minu teada pole ka praegu hinnatud, et me oleks seadusevastaselt käitunud,» sõnas Kersna ja lisas, et isegi kui selgub vastupidine, tuleb selle eest ka vastutada. PM