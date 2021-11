President nimetas Erki Savisaare keskkonnaministriks

Riigipea sõnul on tähtis, et keskkonnaministeeriumi valitsemisala oleks hästi juhitud ja hoitud, arvestades, kui ambitsioonikad on Euroopa Liidu ja Eesti kavad kujundada meie ühiskonnad ümber keskkonnasõbralikemateks.

«Erki Savisaarel on ettevõtja ja IT valdkonna taust, mis aitab kindlasti näha rohepöörde erinevaid võimalusi, sest meie ökoloogilise jalajälje vähendamine käib käsikäes meie majanduse ümber korraldamisega,» lausus president Karis, kes kõneles Erki Savisaarega eile pikemalt telefonitsi.

«Ta on juhtinud keskkonnakomisjoni Eesti parlamendis ja Balti Assamblees, olnud riigikogu taastuvenergia, metsanduse ja vesinikutehnoloogia toetusrühmades, aga ka põlevkivi ja teiste maavarade uurimise toetusrühmas ning energeetika ja teadusuuringute toetusrühmas. Kõik need teemad ongi keskkonnaministri töölaua keskel. Seega, mis muud, kui – jõudu tööle!» ütles president Karis täna keskkonnaministriks nimetatud Erki Savisaarele.

Kallas kinnitas, et keskkonna- ja kliimateemad on valitsusele prioriteetsed. «Meie lähituleviku üks suurimaid väljakutseid on igakülgselt ette valmistada rohepööre. Kuigi protsessi peavad panustama kõik valdkonnad, on keskkonnaministril selles väga oluline roll,» ütles ta. «Tänan koalitsioonipartnerit, kes leidis vajaduse tekkides kiiresti uue ministrikandidaadi, nii et töö saab võimalikult sujuvalt jätkuda.»