POLITSEI HOIATAB ⟩ Kelmid üritavad venekeelsete kõnedega politsei nimel raha välja petta

«Venekeelseid kõnesid on tulnud erinevatelt numbritelt. Kelmid, nii mehed kui naised, väidavad, et helistavad «politseiametist» ja «regionaalpolitseist» ning esitlevad end «politseiinspektoritena», püüdes lisada usaldusväärsust, nimetades ka suvalisi numbreid oma «politseižetooniks»,» rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Paul Pihelgas.

Pihelgase sõnul üritati inimesi veenda selles, et keegi on vormistanud nende nimele laene ja laenude tühistamiseks on vaja öelda oma isikukood ja muid isikuandmeid.