Läti uuris Eesti võimalusi saata neile piirile appi lisajõudu

«Olen Läti siseministriga korduvalt suhelnud ja kinnitanud talle, nii nagu ka Poola siseministrile, et oleme valmis neid aitama. Täna on ESTPOL5 missioon juba mitu kuud abistamas Leedut ja sarnaselt on meil olemas kokkulepe lätlastega vajadusel abijõu kaasamiseks. Valgevene poolt korraldatavas hübriidrünnakus ei jäta me oma liitlasi ja naabreid üksi,» ütles siseminister Kristian Jaani, viidates sellele, et Euroopa Liidu välispiiri kaitse on meie kõigi ühine mure ja prioriteet.