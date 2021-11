Erakonna veteranliige vähemalt oma sõnul end nende intriigidega ei seo, kuigi seda, et sarnaselt Ansipile on kriisijuhtimise teemadel kriitiline olnud temagi, Michal ei eita.

«Kriitiline suhtumine koroonakriisi juhtimisse pole ühe erakonna siseasi,» märkis Michal Postimehele ja rõhutas, et ta on suvest alates avalikult igas kohalike valimiste debatis öelnud, et tervisekriisi sujuv lahendamine on kõige olulisem asi, millega tegeleda.