Sikkutile jäävad uue keskkonnaministri seisukohad mõistmatuks

«Enne ametisse nimetamist andis minister intervjuu, kus ta leidis, et eks see rohepööre ole suuresti suurte riikide poliitikute loosung. See ei ole loosung, rohepöörde põhjuseks on eksistentsiaalne mure ja seda nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide jaoks,» ütles Sikkut.

Ta lisas, et tema hinnangul on uue ministri mõned seisukohad selges kontrastis enamike tänasel kliimadebatil välja öeldud mõtetega.

«Rohepöördeks lauale pandud plaan ei puuduta mitte ainult transporti, põllumajandust ja energeetikat. See ongi plaan Euroopa tuleviku jaoks. Me räägime kliimakriisist, mis tekitab paralleeli tervisekriisiga. Kriisijuhtimise puhul on vaja selgeid sõnumeid, on vaja plaani, et meie inimesed ja ettevõtted saaksid aru, mis on need järgmised otsused ja sammud, kui keskkonnas midagi muutub,» rääkis Sikkut.

Eesti vajab Sikkuti arvates rohepöörde elluviimiseks selget plaani. «Meil peab oleme selge, kuidas me «Fit for 55» raami mahume ja mille üle tahame läbi rääkida. Kui meil ei ole endal plaani, siis me lõpuks peamegi hakkama kellegi teise plaani rakendama, mis ei pruugi Eesti jaoks kõige õigem olla,» lisas ta.

Tõnis Mölder teavitas kolmapäeval Keskerakonna juhatust ja riigikogu fraktsiooni otsusest omal soovil keskkonnaministriametist tagasi astuda. Peaminister Kaja Kallase ettepanekul vabastas president Möldri ametist ja nimetas uueks ministriks Erki Savisaare.