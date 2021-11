OTSEPILT- JA BLOGI ⟩ Kuidas Eesti saab aidata? Kaitseminister selgitab Poola abipalvet

Kaitseminister Kalle Laanet (RE) ütles eilsel valitsuse pressikonverentsil, et Poola palus Eestilt abi ning nüüd lepitakse kokku, kui palju inimesi ja tehnikat me Poola saadame.

«Me oleme saatmas inimesi, tehnikat ja kõike muud, mida on välispiiri kaitsmiseks vaja. Kui algul oli Poola seisukohal, et nad midagi muud peale poliitilise abi ei vaja, siis esmaspäeva õhtul nad seda meilt palusid,» rääkis Laanet ja lisas, et seda me ka teeme.