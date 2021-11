Mihkelson: Lukašenka koht on Haagis, mitte kõnedes Merkeliga

Mihkelsoni sõnul on Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka telefonikõned tekitanud küsimusi nii meil kui ka naaberriikides. Telefonivestlustes räägiti küll Valgevenesse tulnud migrantide olukorrast, kuid lahendust sellises suhtlemises ta ei näe.

«Ma väga kahtlen, et need telefonivestlused hübriidrünnaku lõpetavad,» märkis Mihkelson, «need ju tegelikult pikendavad probleemi.»

Mihkelsoni hinnangul tuleks karmistada Valgevene režiimile seatud sanktsioone ning suuremat tähelepanu pöörata usurpeeriva diktaatori toime pandud jõuvõtetele. Muuhulgas sellele, et Valgevenes ei korraldata vabu valimisi ning kiusatakse teisitimõtlejaid taga.

«Me muretseme migrantide pärast, aga me ei räägi üheksasajast poliitvangist ning tuhandetest inimestest, keda on aasta jooksul piinatud,» osutas Mihkelson tähelepanuta jäänud probleemile, «Lukašenka koht on Haagi kohtus, mitte telefonikõnedes Merkeliga.»