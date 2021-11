Priit Sibul pöördus riigikogu kaugistungi asjus hinnangu saamiseks riigikohtusse

Seejuures on olulise tähtsusega fakt, et enamus Riigikogu liikmetest on vaktsineeritud. «Esiteks ei pea vaktsineeritud lähikontaktsetena eneseisolatsiooni jääma, mis tähendab, et paljude Riigikogu liikmete karantiini jäämise kui objektiivse takistuse realiseerumise risk on maandatud. Teiseks nähakse vaktsineerimist vahendina, mis võimaldab ühiskonda avada koroonaviiruse leviku tingimustes.»