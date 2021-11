GRAAFIK ⟩ Reovee viirusesisaldus on vähenemas

Olukord hakkab lõpuks paranema ka Põlva maakonnas, mis on praeguses viiruselaines silma paistnud kõige suuremate nakatumisnäitajatega. Endiselt püsivad väga suure viirusesisaldusega Jõhvi-Ahtme piirkonna ning samuti Tartu, Rapla ja Viljandi proovid.

Reoveeuuringu tulemused 15.– 19. novembril FOTO: Tartu Ülikool

Seekordsele tulemuste kaardile on tulnud juurde mõni üksik väga suure viirusesisaldusega asula, kuid samas on oranžiga märgitud suure viirusesisaldusega proove tublisti vähemaks jäänud. Juurde on tulnud ka viiruseleiuta väiksemaid asulaid, mille näitajad põhinevad hetkeolukorda peegeldavatel punktproovidel.

Uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson tõdes, et viirust on üle Eesti ikka veel väga palju, kuid vähenemine on selgelt märgatav.

«Suurt langust veel pole, kuid olukord paraneb. Eriti hea meel on, et lõpuks on ka Põlva maakonna ja linna näitajad kahanema hakanud. Nii võib loota, et ehk langeb peagi tuntavalt ka Lõuna-Eesti haiglate koormus,» sõnas ta.