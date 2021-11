Seksikas tolmulapp

Kas moeloojatel on moemürgitus? Kuidas nad tolmuvärvi seksika trendina välja pakkuda saavad? Aga asja lähemalt uurides selgub, et üllatus-üllatus, see isegi toimib. Tolmust on sündinud nii mõnigi moemaailma hitt-toon ka varem. Khaki, mille all enamasti mõeldakse rohekas-hallikat militaarset gammat, tähendas samuti algselt tolmu. Tugevalt tolmuse hingega on paar aastat tagasi areenile kerkinud rohekasbeež greiž. Nii polegi põhjust silmi pööritada, et praegu marsib moelaval tõupuhas tolmulapp ise.

Tolmulapi püksid ja viledaks kulunud pluus, Diana Arno. FOTO: Erlend Staub

Määrdumatu ilu

Värvigammas on kesksel kohal sulaselge tolmuvärv. Porisem kui äsja moes olnud ihutoon, hallikam kui beež, värvitum kui khaki. Aga sel koloriidil on ka selged eelised olemas – kanna nii lohakalt, kui süda kutsub, visuaalselt ei saa tolmulapitoonid mitte kunagi mustaks. Sest need on tolmurullid juba sünnist saati. Ja kuigi see lugu on lahendatud eeskätt naiste võtmes, paistab tolmutrend selgelt välja ka meeste kollektsioonides. Tugevama soo jaoks on vabadus riiete vahetamisega vähem vaeva näha kindlasti kaalukas argument.

Uhutud värvid ja rustikaalsed tekstuurid. Fendi, Milano moenädal. FOTO: Fashionpps

Tekstuuride mäng

Värvikaart on sel trendil äärmiselt tagasihoidlik, kuid seda põnevamaks muutuvad tekstuurid. Uhutud, pestud ja ebaühtlaseks kulutatud pinnad, koredad rustikaalsed reljeefid, žakaar ja buklee, kudumid ja narmad. Paljastused, lõhikud ja küllaga läbipaistvust.

Veetlevalt hargnenud põrandalappi meenutav kleit. Givenchy, Pariisi moenädal. FOTO: Fashionpps

Asümmeetria ja kihid

Kaks stiilisoovitust tolmulappide edukaks kandmiseks on kihilised tervikud ja asümmeetrilised lõiked. Viimane lisab igale mudelile põnevust ja figuurisõbralikku dünaamikat. Lõhik olgu alati ühel pool, seelikuserv ebatasane, üks käsi paljastatud ja teine kaetud. Ühelt õlalt maha libisev asümmeetriline kaeluselõige teeb endiselt ilma.

Asümmeetria muudab tolmuse teema põnevaks. Givenchy, Pariisi moenädal. FOTO: Fashionpps

Tume ja tolmune

Moekale tolmulapile sekundeerib sel sügisel niiske põrandalapp – märjalt tume ja viledaks kulunud. Harutatud ja hõredatel asümmeetrilistel struktuuridel on ainulaadne sarm – need on täiesti vabad klanitud ilutsemisest, mis nii paljud seksikad stiilid tüütult tavaliseks muudab. Kui kavalad augud on kleidis otsekui kogemata, pöörduvad kõik pilgud neile järele vaatama.

Krobejalad on tagasi

Šokeerivad on ka lisandid, millega tolmulapikleite täiendatakse. Ehmatava moehitina pakuvad tippdisainerid ihukarva mustrilisi sukki. Kaugelt jätavad need sageli mulje, nagu oleks kaunitari jalgadel maksalaigud või külluslikult kärnasid. Kahtlemata annab selline sukavalik tunnistust enesekindlast naisest, kes oma ilus grammigi ei kahtle.

Tolmukarva mantel on ajast aega olnud moehitt. Brand no.8 FOTO: Erlend Staub

Maagiline mõju

Hämmastaval kombel muudab tolmulapi karva kleit kandja jume klaarimaks, värskemaks ja ühtlasemaks. Esimese hooga jääb küll mulje, et sellises gammas kleit või kostüüm on kõike muud kui seksikas. Aga sikutad selga ja oh üllatust – kandja ise muutub niisuguses tagasihoidlikult maha timmitud raamistuses vägagi veetlevaks. Nii et võita on selle veidra trendiga katsetades päris palju.

Poritoonides batika, Diana Arno FOTO: Erlend Staub

Tolmused toonid ja dünaamiline asümmeetria. Keisukeyoshida, Tokio moenädal. FOTO: Fashionpps