Eelmisel nädalal algas avalik sõnasõda endise peaministri Andrus Ansipi ja praeguse peaministri Kaja Kallase vahel, kui Ansip kritiseeris teravalt Kaja Kallase tegevust nii peaministrina kui ka erakonna juhina. Suhtekorraldaja Annika Arras ning Poliitikaguru toimetuse liikmed Erik Moora ja Tõnis Leht arutlesid Kuku raadios, kas Kallase positsioon erakonna juhina on kõikuma löödud.

Moora ja Arras leidsid, et meedia on Kallase ja Ansipi tülile kütet alla pannud ning tegelik Reformierakonna siseelu pole sugugi nii pingeline, nagu seda üritatakse välja näidata. Leht ütles vastu, et tõenäoliselt on saate külalistel selles osas õigus, aga allhoovused on sõnasõjal ikkagi olemas.

Kohalikud valimised on läbi, 2023. aasta Riigikogu valimised on tulemas ning enne seda tuleb uuendada Reformierakonna juhi mandaati või juht välja vahetada. «Kui praeguse liidri Kaja Kallase positsiooni või jalgealust õõnestatakse, siis see saab olla mõnele potentsiaalsele konkurendile kasulik,» sõnas Leht.

Annika Arras FOTO: Erakogu

Arras märkis, et tema ei usu, et enne järgmisi valimisi hakkaks Reformierakond juhti vahetama. Ta põhjendas, et erakonnas toimetavad arukad inimesed, kes oskavad näppudel koalitsiooni alternatiivid kokku lüüa. «Täna on väga selge, et paremaid lahendusi ei ole. Võib-olla on veel keerulisemad. Seetõttu ma pigem usun, et küll see torm praegu üle elatakse ja minnakse edasi,» selgitas Arras.

Moora tõi esile, et partei juhtpoliitikute isiklikud torked üksteise suunas toovad siiski kaasa Reformierakonna toetuse languse. Küll aga võib tema sõnul hinnata mängu ilu. «Andrus Ansip on tõeline raskekaallane, sinivaal. Kui tema midagi ütleb, siis on korralik pauk. Ta on mõnes mõttes kõigist Reformierakonna eks-esimeestest pika puuga kõige kaalukam,» kirjeldas Moora.

Ansip on teravalt kritiseerinud kõiki Reformierakonna esimehi, kes peale teda ametisse said. Seetõttu on Moora hinnangul Kallase jaoks mõistlik proovida Ansipit paika panna. Ta tõi võrdluseks Saksamaa kantsleri Angela Merkeli, kes hüppas Helmut Kohli varjust välja alles siis, kui ta avalikult Kohlile selja pööras ning Kohli aja lõppenuks kuulutas.