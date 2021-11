Keskkonnaminister Tõnis Möldri viis tagasiastumiseni sõltuvus veebimängupõrgutest

Eile tunnistas Mölder, et tagasiastumine on seotud tema sõltuvusega hasartmänguportaalidest, kus ta panustas spordiennustustele.

Ta märkis, et sport on talle kirg. «Sellel kirel on aga ka pahupool. Vaid ühe hiirekliki kaugusel on spordiennustuse portaalid. Märkamatult said nendest portaalidest minu jaoks põnev ajaviide ning eeskätt abinõu, millega maandada tööalaseid pingeid,» avaldas Mölder.