VAATA JÄRELE ⟩ Pingete vaibumist ei paista, Poola piiri ületamise katsed on muutunud vägivaldsemaks

Kaja Kallas tänas Poolat EL-i välispiiri kaitse eest

Pühapäeval Tallinnas viibiva Poola peaministri Mateusz Morawieckiga kohtunud peaminister Kaja Kallas tänas Poolat Euroopa Liidu (EL) välispiiri valvamise eest.

Kallase sõnul oli kohtumine väga sisukas. «Tänasin Poolat NATO ja EL-i välispiiri kaitsmise eest, millega Poola on väga hästi hakkama saanud,» ütles Kallas.

Tema sõnul algab Eesti julgeolek Poola, Läti ja Leedu piiril ning Eesti on igati Poolat toetamas, seda nii poliitiliselt kui ka praktilise abiga.

Kallase sõnul on olukord Poola piiril jätkuvalt äärmiselt pingeline ning migrantide ründed on muutumas aina agressiivsemaks.

Kallase sõnul on oluline kiiresti kehtestada uued ja jõulised sanktsioonid Valgevene osas, samuti tuleb peatada lennud riikidest, kust tuuakse migrante EL-i piirile.

Kallase sõnul arutas ta Poola valitsusjuhiga ka Ukraina toetamise olulisust. «Liitlaste koostöö siht on see eskalatsioon ära hoida. NATO kaitse- ja heidutushoiakut tuleb tugevdada, see on olnud meie kindel seisukoht,» ütles Kallas.

Tema sõnul on Eesti piir hästi valvatud ja otsest ohtu sellele praegu ei ole.

Morawiecki sõnul on Poola silmitsi uut tüüpi sõjaga, kus relvadena kasutatakse nii migrante kui ka valeinfot. «Lähis-Idast pärit inimesi kasutatakse inimkilbina, samuti on kunstlikult eskaleeritud energiakriis,» ütles Poola valitsusjuht, lisades, et tegemist on hübriidsõjaga ning surve EL-i idapiirile kasvab.

«Seetõttu ongi vaja teha tihedat koostööd, nagu Eestiga,» ütles Morawiecki, tänades Eestit toetuse ja abi eest.