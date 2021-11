Löögiga abikaasa surmanud mehel tuleb vangis veeta 10 kuud

Harju maakohus tunnistas 10. mail Tedremäe süüdi raske tervisekahjustuse tekitamisega naise surma põhjustamises ja mõistis talle kuueaastase vanglakaristuse. Maakohus luges eksperdiarvamusele ja eksperdi kohtuistungil antud ütlustele tuginedes tõendatuks, et naise surma põhjustanud kehavigastused tekitati vähemalt kahe löögiga ning vigastuste iseloom oli selline, et need ei saanud tekkida millegi vastu kukkudes.