FOTOD ⟩ Karis külastas kagupiiri: Eesti riigikaitse okkad on teravad

«Te olete parim näide Eesti kaitsetahtest ja kinnitus, et meie reservvägi on päriselt olemas,» ütles Karis, kohtudes Kagu-Eestis kaitseväe lisaõppekogunemisele Okas saabunud reservväelastega.

President Karis tunnustas reservväelasi ja tänas nende lähedasi ja tööandjaid, kes võimaldasid kiirelt õppusele tulla: «See näitab, et Eesti riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus ja igal eestimaalasel on võimalus sellesse panustada.»

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa ja Piusa kordoni juht politseikapten Paavo Mikson andsid riigipeale ülevaate õppuse senisest kulgemisest. Karis kohtus maastikul õppusel osalevate reservväelastega ning tutvus ka ajutiste piirtõkete rajamisemisega.

«Igas võimalikus kriisiolukorras peab meil olema kindlus, et see koostöö toimib tõrgeteta. Samuti panustab see õppus NATO ja Euroopa Liidu välispiiri tugevdamisse,» lausus riigipea.

«Tänavune õppus Okas annab meile hulgaliselt väärtuslikke kogemusi, sest kaitsevägi ning PPA tegelevad täna õppuse raames probleemiga, mille ees võime kunagi ka päriselt olla,» ütles Herem. «Rajatavad tõkked on kerkinud tubli kiirusega ja luurekompaniid hoiavad olukorral silma peal,» sõnas ta, lisades, et on näha, et õppus sujub.

Lõuna prefektuuri teatel pikeneb ajutise tõkkega kaetud ala nii Setomaal kui ka Narvas iga tunniga. «Rändesurve ohtu meie piirile endiselt küll ei ole ja piir peab, kuid lisatõkete paigaldamine aitab praegusel keerulisel ajal kaasa, et Eestis oleks turvaline elada ka siis, kui olukord meie piiril peaks muutuma,» kirjutas prefektuur ühismeedias.

Kuigi tegemist on tavapärase lahinguvalmiduse kontrollimisega, on see Karise sõnul vajalik signaal praeguses pingelises julgeolekuolukorras, mis siinset piirkonda tabas seoses Valgevene hübriidrünnakuga Poola, Leedu ja Läti piirile.

«Eesti piiril on praegu rahulik, aga me oleme valmis ka ärevamateks aegadeks, erinevateks ohuolukordadeks. Praegune õppus on seda valmisolekut veelgi lihvinud ja koostööd täpsustanud,» sõnas president. «Me näeme, et Eesti riigikaitse okkad on teravad ja see siil talveunne ei lähe.»