Ettevaatust liikluses: teed muutuvad libedaks, Viitnal sõitis kraavi viis autot

Täna kell 19.05 sai politsei teate, et Lääne-Virumaal Kadrina vallas Viitna külas on libeduse tõttu teelt välja sõitnud viis sõiduautot.

Transpordiameti teatel on õhtul riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked või soolamärjad, paiguti kuivad. Teetemperatuur on taeva selginedes langenud alates Põhja-Eestist miinuspoolele, vaid Kagu-Eestis on veel temperatuur 0-kraadi juures. Päeval kohati üle Eesti maha sadanud kerged sademed on teetemperatuuri jahtudes muutnud teed libedaks. Eriti tähelepanelik tuleks liiklejatel olla Põhja- ja Kirde-Eesti piirkonna teedel.