Kampaania ⟩ Autoromust saab kahe nädala jooksul tasuta lahti

Liiklusregistris on mitteaktiivsena märgitud 190 183 sõiduautot, millest 104 108 ei ole käinud vähemalt seitse aastat ülevaatusel. Igal aastal lisandub mitteaktiivsesse nimistusse 7000–9000 sõidukit.

Romud on ohtlikud jäätmed ja need peaksid kindlasti jõudma jäätmekäitlusse. Selleks peab sõidukiomanik valima jäätmekäitleja, kellel on lammutuseks luba.