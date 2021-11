FOTOD ⟩ Ida prefektuur kiidab koostööd piiritõkete rajamisel

Ida prefektuuri sõnul on nende roll just planeerimisel ja tugevdamist vajavate lõikude kaardistamisel. «Oluline on ka jälgida, et tööd toimuksid plaanitult, ja leida kiirelt võimalusi kitsaskohtade lahendamiseks,» selgitas prefektuur.

«Mul on hea meel panustada Eesti riigipiiri kaitsmisesse ja kohalike elanike turvatunde tagamisse. See on tõelise tundega töö,» rääkis piirivalvur Janek, kes on PPA-s töötanud kaks aastat.

Ida prefektuur kiidab koostööd piiritõkete rajamisel FOTO: Ida prefektuur

Mustajõe teenistuspunktis töötav Janek tegutseb praegu hoopis Narvas veehoidla tammi juures. «Meie ülesanne on siin abistada kaitseväelasi idapiiri tugevdamisel ja jälgida, et kõik sujuks tõrgeteta,» sõnas ta.

Piirivalvur Janek on rahul, et saab panustada Eesti riigipiiri kaitsmisesse ja kohalike elanike turvatunde tagamisse. FOTO: Ida prefektuur

Ida prefektuur rõhutas, et lõiketraat pole idapiiril ainus ennetav meede illegaalsete piiriületajate tõkestamiseks. «Piiri valvamiseks kasutame juba praegu lisaks patrullidele ka tänapäevast seiretehnikat,» lisas prefektuur.

