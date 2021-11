Lapsed on koolidest saadud kiirtestidega hakanud äri tegema

«Aktuaalsele kaamerale» teadaolevalt on Ida-Virumaal asuva kooli juht teinud koolipere ja lapsevanemate poole pöördumise, kus palub teste müünutel oma tegu tunnistada, kuid esialgu ei ole müükide üksikasjad teada.

HTMi kriisijuhi Rain Sanniku sõnul on kriisikomisjoni koosolekul juttu tulnud probleemi näol loodetavasti tegemist üksikjuhtumiga: «Kuna oli teada, et küsimusega tegeletakse, siis võtsime selle teadmiseks kui võimaliku ohu ja riskiga, mis on ilmnenud kiirtestide teemaga seonduvalt täiendavalt juurde».