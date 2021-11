Kaja Kallas kohtub Prantsuse presidendi Macroniga

Peaminister Kaja Kallas on ­homme Prantsusmaal Pariisis, kus ta kohtub president Emmanuel Macroniga. Kallase sõnul on Prantsusmaa ja Eesti head partnerid ja liitlased Euroopa Liidus ning NATOs. «Meil on Prantsusmaaga tihe ja usalduslik suhtlus ning ühine soov kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Ühiselt tagame julgeolekut nii meie regioonis kui ka kaugemal,» teatas Kallas.