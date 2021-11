USA soovitas koroonapuhanguga seoses mitte reisida Saksamaale ja Taani

Võimalikke reisijaid hoiatati ka, et kehtivad piiranguid, mis mõjutavad USA kodanike sisenemist Taani.

Euroopa koroonaviirusesse nakatumiste arvu kasvus süüdistatud aeglast vaktsineerimist, väga nakkavat deltavarianti ja külmemat ilma, mis on sundinud inimesed taas siseruumidesse.

Saksamaal on vaid 68 protsenti elanikkonnast täielikult vaktsineeritud. Riik on kutsunud kõiki vaktsineeritud täiskasvanuid saama kolmandat lisasüsti, et võidelda vaktsiini efektiivsuse vähenemisega pärast kuue kuu möödumist.