Parteitu Kovalenko hoiab riigikogu sotse ikka veel teadmatuses

Ehkki Ossinovski pole veel avaldust parlamendist lahkumiseks esitanud, on ta varem kinnitanud, et tahab sajaprotsendiliselt keskenduda tööle Tallinna linnavolikogu esimehena ning loobub kohast parlamendis. See tähendab, et järgmiste valimisteni ehk pisut enam kui aastaks on võimalus pääseda riigikokku Ossinovski asendusliikmel.