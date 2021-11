Poola ja Balti riikide parlamendid: Lukašenka tegevus on jõudnud pretsedenditu tasemeni

Parlamentide esimehed kinnitavad, et Lukašenka ebaseadusliku režiimi argessiivne tegevus on jõudnud pretsedenditu tasemeni.

Parlamentide esimehed kutsuvad üles kiiresti kasutusele võtma Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrite kohtumisel kokku lepitud uut sanktsioonidepaketti, mis on suunatud isikute ja asutuste vastu, kes on segatud Lukašenka režiimi tegevusse, mille eesmärk on soodustada ELi välispiiride ebaseaduslikku ületamist, või aitavad sellisele tegevusele kaasa.

«Oleme kindlalt veendunud, et on hädavajalik viia ELi õigustik vastavusse uue tegelikkusega, et tagada ELi välispiiri tugev kaitse ja võtta tõhusaid meetmeid ebaseaduslike piiriületuste ärahoidmiseks,» sedastasid esimehed, lisades, et seetõttu ootavad nad Euroopa Komisjoni ettepanekuid ELi õigusraamistiku kohandamiseks konkreetsete meetmete ja piisava rahalise toetusega piiride turvalisust parandamiseks.