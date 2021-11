Venemaa teatas mitu kuud enne teisi riike, juba möödunud aasta augustis, et neil on olemas vaktsiin Covid-19 vastu. Toodet nimega Sputnik V on algusest peale saatnud riiklik propagandakära ning kuna samal ajal levitas Venemaa riigimeedia skeptilist suhtumist teiste maade vaktsiinidesse, siis võimendas see üldist vaktsiinivastasust.