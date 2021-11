VIDEO JA BLOGI ⟩ Tanel Kiik: need viis sammu on viinud Covid-19 nakatumise alla

Tanel Kiik tõi välja viis sammu, millega on Eesti suutnud kolme nädalaga oma Covid-19 nakatumist maailmas kui ka Euroopas alla tuua. Esimene väga konkreetne põhjus on olnud vaktsineerimine, kus siis üle 250 000 koroonasüsti on tehtud kolme nädalaga. Teise põhjusena tõi ta välja ohutaju tõusu. «Sellest ei piisa, kui pingutab 10 protsenti - pingutama peame me kõik,» selgitas minister.

Kolmas põhjus on tõhus järelevalve koroonameetmetele. «Neljas on kindlasti kiirtestimine koolides, mis on aidanud. Ta andis väga kiiresti tulemuse, me saime kätte koroonapositiivseid õpilasi ja õpetajaid, saime sellega nakatumisahelat pidurdada,» lisas Kiik.