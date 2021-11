Vang pidi normaalse pikkusega voodi saamiseks aastaid kohut käima

Riigikohtu kolleegium märkis, et kaebuse esitanud vangile tuleb tagada tema kasvule ja terviseseisundile sobiv voodi ning arvestades tuvastatud asjaolusid, peab see voodi olema vähemalt 210 sentimeetrit pikk ning vanglal ei ole valikut, kas tagada selline voodi või mitte.

Ühtlasi tõdes riigikohus, et vanglal ei ole võimalik seda probleemi lahendada vangist lühema voodi ümbertõstmisega kambri teise, pikemat sirutusruumi pakkuva seina äärde või voodi otsast toru eemaldamisega, kuna voodi jääks endiselt vangist lühemaks.

Riigikohus taunis, et vangla ei olnud pika aja jooksul voodiprobleemile lahendust otsinud vaatamata sellele, et kohaste kinnipidamistingimuste tagamine on vangla kohustus.