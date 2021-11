Krista Aru: Peeter Oleskis oli mitu inimest korraga

Krista Aru rääkis, et Peeter Olesk luges tohutult palju. «Ta oli inimene, kes luges huviga, teadlikult ja mitte ainult ilukirjandust. Ta tõesti süüvis asjadesse. Viimastel aastatel, kui ta juba ise vähem liikus, pidi ta endale raamatuid tellima. Teemade valdkond, milles ta raamatuid tellis, oli üüratu.»

Aru meenutas, et Peeter Oleskil oli alati oma arvamus kõikide asjade kohta ja ta ütles selle arvamuse ka välja. Ta lausus, et vahel kui ta oma sellise küllalt mahlaka kõneviisiga ja suurepärase sõna valdamisega hinnanguid jagas, võisid need tekitada mõnes hellahingelises kindlasti võbelust. «Peeter oli seda tüüpi inimene, kellel polnud kunagi kahju ennast raisata ega kulutada õige asja peale. Ta püüdis, nagu vanal heal Eesti ajal suured vaimuinimesed ikka, tegelda kõikide selliste asjadega, mis Eesti elu edasi viivad.»