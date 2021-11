Ülevaade ⟩ Viiendik valimisliidus volikokku pääsenutest pesi endalt erakonna sildi

«Näiteks Tartu linnas on kogukonnatunnetus abstraktne – tänaval vastu tulevatest inimestest on enamik võõrad. Aga kohe, kui lähed Tartu valda, on inimestel kogukonnatunne ja riigi tasandi erakonnapoliitika jääb neile kaugeks. Nii et seal on otstarbekam kandideerida valimisliidus,» selgitas Kilp. «Kui samad inimesed oleks läinud valimistele erakonna nimekirjas, siis poleks nad kindlasti sama edukad olnud.»