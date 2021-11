Britid soovivad Prantsusmaaga lepet migrantide tagasivõtmise kohta

Kaks riiki on rändevoo peatamiseks juba pikalt koostööd teinud, kuid vanasti oli ränne suuresti avalikkuse eest varjatud – põgenikud peitsid end väina ületavatesse veokitesse või autodesse.

Samas on paljude analüütikute hinnangul Prantsuse-Briti suhted halvimad alates USA juhitud invasioonist Iraaki aastal 2003, mida Suurbritannia toetas, kuid Prantsusmaa vastustas.

«Olukord on äärmiselt tõsine. On raske näha, kuidas Prantsusmaa ja Suurbritannia olulistes küsimustes koostööd saavad teha, kui nende suhted nii halvad on,» märkis John Springford mõttekojast Centre for European Reform.