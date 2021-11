Transpordiameti juht Kaido Padar tegi eelmisel nädalal kärpeettepaneku korjata riigimaanteede juurest ära prügikonteinerid ja välikäimlad. Eilsel valitsuse pressikonverentsil noomis peaminister Kaja Kallas plaani eest majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aasa, leides, et tegemist on rumalusega. Isamaa poliitik Kalle Muuli ja Postimehe peatoimetaja Marti Aavik arutasid Kuku raadio saates «Muuli ja Aavik», kas ettepanekul on jumet.

Muuli sõnul on tegemist samasuguse ettepanekuga kui kaitseväe puhkpilliorkestri likvideerimine. «Samasugune kokkuhoiu mõnitamine, sihilik valitsuse pilkamine ja kokkuhoiukava teadlik põhjalaskmine,» ei hoidnud ta kriitilisi sõnu tagasi. Aavik polnud kindel, kas tegemist on just sihiliku mõnitamisega, aga kahetsusväärne oli ettepanek igal juhul.

Kalle Muuli Kuku stuudios. FOTO: Remo Tõnismäe / Postimees

Talle tundub, et Eesti on esimesest «Teeme ära!» prügikorjamiskampaaniast alates teinud tohutu kultuurilise hüppe, nii et enam prahti nii kergekäeliselt loodusesse ei visata. Samas korjab Aavik ikkagi oma kodumetsa alt iga kord ära mõne pudeli või kotitäie olmeprügi, mis sinna on jäetud. Puhtuse ja looduskeskkonnaga arvestamise kultuuri arengut ei peaks mõne sendi kokkuhoidmise nimel ohvriks tooma.

Muuli täiendas, et tualettide ja prügikonteinerite äravõtmine annaks riigile umbes 500 000 ja 300 000 eurot kokkuhoidu, samas kui riigieelarve maht on 13 miljardit. «Sellega saavutame kogu Eestis erakordselt rõveda ja lagastava seisundi. See miljon on nii tähtis, et enam kuskilt midagi võtta ei ole,» heitis ta ette.

Aavik sõnas, et normaalne inimene ei viska niikuinii oma pudelit autoaknast välja, aga natukene rumalamatele mõjuksid keskkonnas olevad sõnumid nagu prügikonteinerid.

Muuli leidis, et tegemist on näitega peaministri suutmatutest kehtestada end Keskerakonna üle. Tema hinnangul teab ka transpordiameti juht ette, et prügikonteinereid lõpuks ikkagi ära ei korjata, vaid leitakse muu lahendus. «Aga seda ta saavutab lollakate ettepanekute abil väljapressimisega,» ütles Muuli.

Marti Aavik Postimehe stuudios. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees

Aavik osutas Muuli loogikale, et kui transpordiamet allub Keskerakonna käes olevale majandus- ja kommunikatsiooniministrile, siis süüdi on peaminister.

Muuli selgitas, et Padari esitatud ettepanekule järgnes nädal aega vaikust. Siis tuleb peaminister pressikonverentsile ning ütleb, et tegemist on rumalusega. Sealsamas pressikonverentsil räägib majandus- ja kommunikatsiooniminister vastu, et idee on tark.

«Mitte midagi ei juhtu, nii jääbki! Lihtsalt saadetakse peaminister kukele, eesti keeles öeldes,» ütles Muuli. «Ma suudan umbes viis endise peaministri nime nimetada, kes oleks transpordiameti juhi lahti lasknud.»

Aavik küsis, et kui Isamaa oleks valitsuses väiksem partner, kas siis jääksid prügikastid alles. Muuli vastas, et ta niimoodi ei oska öelda, aga nad poleks nädal aega vaikides, saba jalge vahel oodanud, et kas karikas läheb mööda.