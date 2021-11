Tänavu on surnud juba pea tuhat inimest rohkem kui eelmisel aastal kokku

Tellijale

Ida-Tallinna keskhaiglas on koroonapositiivseid lahanud vaid Tanel Vaas. «Kõige suurem kahjustus on kopsudes ja see on väga kole pilt,» ütleb ta. Vaas räägib, et esialgu, kui uuest viirusest oli vähe teada, ei soovitatud nakkuse vältimiseks laboris kinnitatud haigusjuhte lahata. Nüüd tehakse seda siis, kui on tarvis surmapõhjus täpsemalt välja selgitada.

«Kui ma võtan seaduse järgi, siis meil on tegelikult kohustus lahata. Aga me poleks sellega toime tulnud. Minu ja minu kolleegide seas oleks olnud sama seis, mis haiglates. Me oleksime hommikust õhtuni koroonaohvreid lahanud ja kõik muu töö oleks tegemata. Patoloogidel on suur roll vähiravis ja me poleks saanud tegeleda elavate inimestega,» selgitab Vaas – patoloogide töö on ka biopsiaga tegelemine, et inimesed saaksid õiget ravi.