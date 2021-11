GALERII ⟩ Aafrikast saabunud reisijad tekitasid testimisele järjekorra

Reedel andis terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma korralduse, et kõik Eestisse naasvad Eesti elanikud saavad minna tasuta testima. PCR test on tasuta olenemata sellest, kas saabutakse riskiriigist või asukohast, kus nakatumise tase on madal.

Tasuta testimisvõimalus on tagatud kõigile, sest Lõuna-Aafrika Vabariigis tuvastati uus murettekitav koroonaviiruse variant B.1.1.529. Härma sõnul on oluline, et kõik välisriigist saabuvad inimesed läheksid PCR testima ja positiivsed testid jõuaksid sekveneerimisele.

Ka peaminister Kaja Kallas (RE) soovitas sotsiaalmeedias reisilt naasnutel PCR-test teha. «Palun anname koos oma panuse selleks, et omikron-tüve jõudmist ja levikut Eestis minimaalsena hoida. Praegu levib Eestis eeskätt delta-tüvi, omikroni Eestis veel leitud pole,» kirjutas Kallas.

«Kes otsustab reisima minna või praegu välismaal viibib – sõltumata sellest, kas riskiriigis või madala nakkuslevikuga riigis - palun tehke tagasi jõudes kindlasti PCR test. Nüüd saavad kõik Eestisse naasvad Eesti elanikud tasuta testida,» lisas peaminister.

B.1.1.529 viirusetüve ei ole Eestis veel tuvastatud. Eestis on püsiv ulatuslik riigisisene Delta variandi levik.