Venemaa vanglasse kippuva Ustimenko kaebus jäi rahuldamata

«Kohus selgitas, et kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni artikli 2 lõige 2 sätestab, et ühe poole territooriumil karistatud isik võidakse, kooskõlas konventsiooni sätetega, talle määratud karistuse kandmiseks üle anda teise poole territooriumile. Selleks võib ta avaldada karistavale riigile või elukohariigile oma soovi, et ta antaks üle vastavalt konventsiooni tingimustele. Sama artikli kolmanda lõike kohaselt võib üleandmist taotleda nii karistav riik kui ka elukohariik. Üleandmise eelduseks on artikli 3 lõike 1 punkti järgi nii karistava riigi kui ka elukohariigi nõustumine üleandmisega,» selgitas kohus.