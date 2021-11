120 000 euro eest koondamisi – haridusministeeriumi põrgulik aasta

Suur tükk katkematust reformist on seotud minister Liina Kersna nimega, aga osa asju on toimunud temast sõltumata. Ajakirjanduses on personaliprobleeme kajastatud konfliktivõtmes, et pole klappi selle või tollega. Ilmselt on tõetera selles olemas, kuid lähemal vaatlusel on asi suurem: enam-vähem kogu ministeeriumi ülesehitus on muutunud.