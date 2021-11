Priiusepäeva pudrusöömine presidendiga pundis

Vabadus on nende vahel ja üle, kuigi ega sellele enam sageli ei mõtle. Miski külmas tardumuses ei ütle, et 30. novembril 2021 on Eesti iseseisvusaeg kestnud kauem kui vahepealsed okupatsioonid.

Selja tagant tuleb auto, must kiirustav sedaan, mille katusel sinakalt veiklev vilkur. Kuskil ida pool Pirita jõge ta meist nobedalt ka möödub. Autol on ajada riiklikku tähtsusega ülevaatamisi ja ettevalmistusi, sihtkohaks Valkla Vabadussõja mälestuskivi Kuusalu vallas. Kivi on sümboolne, sest talle on süvistatud sõnad «Siia maani ja mitte kaugemale». Need märgivad pööret Vabadussõja ajaloos: siit hakkas Puna­armee taas taganema.