Erakondade reitingud: Reformierakonna toetuse langus jätkub

Viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23,5 protsenti, Keskerakonda 21,7 protsenti ja Reformierakonda 20,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Reformierakonna toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat Eesti erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 14,3 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) üheksa protsendiga ning Isamaa 7,9 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 42,4 protsenti ja opositsioonierakondi 40,4 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölder tõdes, et võrreldes eelmise nädalaga on erakondade toetuses muutunud vähe. Viimase pooleteise kuu perspektiivis paistab aga tema sõnul praeguseks silma ennekõike see, et EKRE saavutas oma hetketoetuse lae kohalike valimiste eel ning praeguseks on nende toetus nädalast nädalasse keskeltläbi pigem kergelt kahanenud.

«Lisaks näeme, et Reformierakonna pikaajalisem langustrend jätkub. Praktiliselt kõik ülejäänud erakonnad on oma positsioone kohalike valimiste varjus või järgsel ajal aga pigem parandanud. Kuna samal ajal ei ole näha ka eelistuseta valijate osakaalu märkimisväärset muutust, võib oletada, et Reformierakonna ridadest on toetust juurde saanud peaaegu kõik tema konkurendid,» ütles Mölder.

Ta märkis, et kui kuue suurema erakonna toetus ühel või teisel viisil reageerib üksteisele ning poliitmaastikul toimuvatele sündmustele, siis valimiskünnise alla jäävate erakondade toetus paistab olevat väga stabiilselt madal.