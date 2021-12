Politsei kahtlustab kolme inimest ulatuslikus rahapesus

Kahtlustuse kohaselt aitasid 55-aastane Priit, 54-aastane Aivar ja 50-aastane Dmitri varjata kuritegelikul teel saadud vara päritolu ja tegelikke omanikke, pakkudes nö rahapesu teenust. Raha varjamiseks kasutati eri riikides registreeritud ettevõtteid ja pangakontosid, mis olid kahtlustatavate kontrolli all. Kahtlustuse järgi on rahapesu toime pandud ligi 28 miljoni euro ulatuses. Esialgsetel andmetel pärines kuritegelik raha Ukrainas toime pandud kuritegudest, kus toimub eraldiseisev uurimine.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Lauri sõnul esinevad selles juhtumis tüüpilised rahapesu tunnused, kus summasid liigutati ühelt kontolt teisele, et raha kihistadada ja segada ning muuta selle algallikas raskesti tuvastatavaks. «Uurimise käigus tegime kindlaks, et raha legitimeerimiseks ja tegeliku päritolu varjamiseks esitasid kahtlustatavad fiktiivseid arveid, sõlmisid ettevõtete nimel lepinguid ja andsid laene. Kahtlustatavate tegevus oli konspireeritud ja pikaajaline ning vältas ligi kaheksa aastat. Kahtlustuse kohaselt oli rahapesu teenuse osutamine neile oluline tuluallikas ja tegevusvaldkond. Rahapesu on lahutamatu osa suuremahulisest finantskuritegevusest ja see tekitab väga suurt kahju nii kuriteos kannatanule kui ka mainekahju riigile ja finantsasutustele, kelle kaudu rahapesu toime pannakse,» kirjeldas Laur.