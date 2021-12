President Karisest saab Carolin Illenzeeri Fondi patroon

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärk on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks nende haridusteel, teatas kolmapäeval presidendi kantselei pressiesindaja.

Riigipea sõnul on tal väga hea meel panustada Carolin Illenzeeri Fondi tegevusse. «Fond annab hukkunud või haavata saanud kaitseväelaste lastele eluteele kaasa midagi väga väärtuslikku – teadmised ja oskused. Hea haridus ja oskused avavad uusi võimalusi ning seetõttu on just haridustee toetamine minu meelest suurepärane valik,» lisas Karis.