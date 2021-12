Eriolümpia tähistas Lääne-Virumaal korvpallinädalat

Korvpallifestival toimus Eriolümpia Eesti Ühenduse (EEO) egiidi all teist korda.

Mullu Tallinna spordihalli kavandatud suurem üritus jäi korraldajatest mitteolenevatel põhjustel tookord pidamata, ent väiksemas mahus sai see aasta tagasi siiski teoks: Kadrina Karude korvpallimeeskond tegi korvpallipäeva hariduslike erivajadustega lastele oma kodumaakonnas.

«Eelmisel aastal samal ajal oli koroona tõttu pahandus majas ja jätsime ära,» meenutas EEO juht Tiina Möll. «Küll aga olid Kadrina Karud lihtsalt nii toredad, et tegid seda Lääne-Virumaal Porkuni koolile. Nii, et tegelikult toimus see siis ühe kooli raames.»

Erivajadustega laste korvpallipäeva Sõmeru kooli spordihoones juhtis Kadrina Karude meeskonna hing Raivo Tribuntsov (seisab). FOTO: Tiina Möll / Eriolümpia Eesti Ühendus

Seekord Sõmerul peetud korvpallifestivalil aitasid põnevat päeva sisustada Karude meeskonna mänedžer Raivo Tribuntsov ja mitu teda abistanud Tamsalu treeninggrupi noormängijat. «Hästi tehti kaasa ning kuulati,» kiitis Tiina Möll pallimänguga tutvust teinud lapsi. «Prooviti ja toimetati, harjutused olid toredad.»

Kõiki lapsi peeti meeles väikeste maiustustega, samuti sai igaüks ristsõnaajakirja Kumake jõulukuu numbri, milles leidus üllatus: erivajadustega lastele lahendamiseks jõukohane kammristsõna. Selle koostas õppuritele aktsiaseltsi Kuma üks omaaegseid asutajaid ja Eesti spordikuulsuste jõuluturniiri idee autoreid Ervin Runnel. Kahele usinale osalejale loositi lisaks auhinnana välja Kumakese aastatellimus.

Näpi ja Tartu Kroonuaia kooli lapsed tegid tutvust korvpallimänguga. FOTO: Erakogu

Tiina Mölli sõnul ootavad EEOd uuel aastal ees juba uued spordiüritused, kuid käed rüpes ei istuta ka praegusel jõulukuul. «Sellel aastal jäid kahjuks ära kõik rahvusvahelised võistlused, aga meie jaoks oli täiesti erakordne see, et meie maailmamängude koondise suusatajad võtsid kätte ja läksid Lapimaale laagrisse – nad on nädal aega Levil lumel,» rääkis ta.