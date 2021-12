GRAAFIK ⟩ Koroonaviiruse leviku oht alanes kõrgelt keskmisele

Tänase seisuga on koroonaviiruse leviku ohu põhimõõdikud Eestis langustrendis ja püsinud alates pühapäevast kollasel ehk keskmisel ohutasemel. Prognoosi järgi jääb Eesti kollasesse ohutasemesse vähemalt aasta lõpuni.

Vähenenud on nii 7 päeva keskmine nakatunute arv, mis on praegu 544, kui ka uute hospitaliseeritute arv, mis on 24.