Keskkonnaameti peadirektoriks saab Rainer Vakra

«Rainer Vakra lubab muuta keskkonnaameti avatumaks ja kaasavamaks asutuseks. See on tähtis, sest keskkonnainspektsiooni ja -ameti liitumise järel sündinud keskkonnavaldkonna kompetentsikeskus peab olema väärikas partner nii asutustele, ettevõtetele, omavalitsustele kui ka kõigile inimestele,» ütles keskkonnaminister Erki Savisaar (KE).

Vakra kinnitas, et mõistab keskkonnaameti püüdlust mitte olla pelgalt seaduste elluviija ja nende täitmise kontrollija, vaid ka erinevate osapoolte partner. «Keskkonnaamet paikneb 28 Eestimaa punktis, ametis töötab üle 500 valdkonna spetsialisti – selline kohalolek rohujuuretasandil peab jätkuma,» lubas ta.

Vakra on lõpetanud Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse eriala ning on olnud Tallinna Nõmme linnaosa vanem ja riigikogu kahe koosseisu liige, seejuures juhtinud keskkonnakomisjoni. Praegu töötab Rainer Vakra ASi Tallinna Soojus juhatajana.

Vakra lõputööskandaal

2019. aasta märtsis otsustas Tallinna Ülikooli professoritest koosnev komisjon, et Vakra 17 aastat tagasi koostatud bakalaureusekraadi lõputöö on plagiaat. Teadaolevalt kasutas Vakra 2002. aastal esitatud lõputöös Säästva Eesti Instituudi kolme raportit, millele jättis viitamata.

Ülikooli akadeemiline komisjon leidis, et Vakra toonases lõputöös «Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus» oli piisavalt viideteta kattuvusi, et alustada haldusmenetlust, mis lõppes töö kuulutamisega plagiaadiks. Komisjon otsustas, et magistrikraad jääb Vakrale alles juhul, kui ta kirjutab kahe aasta jooksul uue bakalaureusetöö.