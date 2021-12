VIDEO ⟩ Viljandi politsei soovib tantsu saatel häid pühi

Päev varem postitas Viljandi politsei sotsiaalmeediasse sõnumi, et kes vähegi on õue jõudnud, on tunda saanud talverõõme – esiteks teeraja ja seejärel auto lume alt välja kaevamisel. «Sama rõõmsad olid lume üle ka meie päka-politseinikud, andes harjale ja labidale hagu,» kirjutas jaoskond.