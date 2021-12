Tallinna aasta linnakodanik on õendusjuht Ülle Rohi

Lisaks aunimetusele sai aasta linnakodanik disainer Riho Luuse valmistatud klaasmeene, mille alusele on liimitud tükike Tallinna Toomkiriku ligi kolmesaja aasta vanusest vaskkatusest.

Tallinna linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul oli sümboolne, et tänavu kogunes aasta linnakodaniku valikukomisjon kodanikupäeval, 26. novembril. «Tervishoiutöötajad on koroonakriisis olnud kõige suurema surve all, mistõttu soovisime ka Tallinna linna poolt tõsta esile meie õdede, arstide ja hooldajate üliinimlikke pingutusi sellel aastal. Üldjuhul saavad selles kontekstis avalikku tähelepanu arstid ja haiglajuhid, ent just õendustöötajatel on eesliinil kandev roll. Liialdamata võib öelda, et Ülle Rohi panus koroonavastases võitluses on hindamatu,» lausus Ossinovski.

«Ülle Rohi on olnud ligi 20 aastat Ida-Tallinna keskhaigla õendustöö juht,» põhjendas naist kandidaadiks esitanud organisatsioon. «Covid-19 pandeemia ajal on ta aidanud korraldada elanikkonna vaktsineerimist ja juhtinud vaktsineerimiskeskuste tööd, olles muu hulgas olnud ka ise vaktsineerija. Tema oskuste arsenali ei kuulu ainult pikaajaline kogemus ning suurepärased eestvedamisoskused, vaid ka õe kuldsed käed ning kuhjaga empaatiat. Ta on imetabane õpetaja ja suunanäitaja andes loenguid üliõpilastele ja juhendades nende õppepraktikaid.»

Veel toodi põhjenduses välja, et õendustöö juhina on Rohi loonud suurepärase töökeskkonna, toetades ja innustades kõiki kolleege andma endast parimat. «Ta on avatud, julgeb vastu minna uutele väljakutsetele ning jääda endale kindlaks ka kriitilistel hetkedel, seistes alati patsientide heaolu ja kolleegide õiguste ja võimaluste eest. Tänu tema algatusele ja eestvedamisele on Eestis aset leidnud mitmed erialased arengud, õdede iseseisva vastuvõtu teenus on saanud seaduseraamid. Ta on Eesti õenduse- ja ämmaemanduse arengustrateegia 2021-2030 juhtrühma liige, Eesti õendusjuhtide ühingu juhatuse liige ning Tallinna tervishoiu kõrgkooli nõunike kogu aseesimees.»