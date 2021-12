GRAAFIK ⟩ Rohepööre Tallinna moodi: 150 uut bussi ja magistraalteede uuendamine

Tellijale

Linnapea Mihhail Kõlvarti (Keskerakond) sõnul tuli seekord eelarvet menetleda tavapärasest erinevalt, sest hiljuti olid valimised, mis tõid koalitsioonipartneriks sotsiaaldemokraadid, kelle arvamusega tuli samuti arvestada.

Kõlvart rõhutas, et esiteks on eelarve maht esimest korda Tallinna ajaloos ületanud miljardi euro piiri: tuleva aasta eelarve on 1,033 miljardit eurot, mis on 76,4 miljonit eurot ehk kaheksa protsenti rohkem kui tänavune täpsustatud eelarve. Teiseks on tuleva aasta investeeringute maht ligi kaks korda suurem kui sel aastal.

«Aga me oleme finantstegevustes ja valikutes endiselt konservatiivsed ja lähtume põhimõttest, et jätkuvalt peavad tulud kasvama kiiremini kui kulud ja aastalõpu tulem peab jätkuvalt olema positiivne, mis annab meile võimaluse säilitada vajalikke reserve, mille vajalikkust me tundsime viimase kahe aasta jooksul päris teravalt,» ütles Kõlvart.