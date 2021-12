Laeval Jossif Stalin jätsid 80 aastat tagasi elu tuhanded

Vahepeal on nüüdseks juba 80 aasta taguse tragöödia kohta selgunud mõndagi uut, ent mitmed küsimärgid püsivad. Näiteks pole teada, kas laevavrakist välja toodud 2000 inimese jäänused uputati tõepoolest rabalaukasse, ning kus see võis toimuda.

Sõjaajaloo raamatute autor Hanno Ojalo on võrrelnud 7500-tonnist seitsme tekiga Jossif Stalinit mõõtmete poolest Tallinna ja Helsingi vahet sõitnud Georg Otsaga. Mõlemad alused olid umbes 135 meetrit pikad ja paarkümmend meetrit laiad. Roman Matkiewicz meremuuseumist ütles, et koos Jossif Staliniga valmistasid hollandlased teise samasuguse laeva Vjatšeslav Molotov, mille nimi hiljem muudeti. See seilas meredel Baltika nime all veel vähemalt 1980. aastate alguseni.