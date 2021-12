REOVEEUURING ⟩ Kolmas nakkuslaine on taandumas

Pea kõigi Eesti suuremate asulate reoveeproovides on viirusekogus kahanenud mõõdukale tasemele, teatas ülikool. Olukord on tuntavalt paranenud ka veel nädala eest rohke viirusekogusega silma paistnud Põlvas ja Tõrvas, kuid päris viirusevabu piirkondi kuskil siiski veel pole.

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul võib nüüd üsna julgelt öelda, et kolmas, valdavalt deltatüvest põhjustatud nakkuslaine on taandumas. «Sellele viitab tõsiasi, et näeme viirusekoguse järsku langust üle Eesti, nii suuremates kui ka väiksemates asulates. Esimesi viirusekoguse vähenemise märke oli näha umbes nelja nädala eest. Võimalik, et seejuures mängis olulist rolli umbes samal ajal koolides alanud massiline testimine, mis aitas nakkuse levikule piiri panna,» rääkis Tenson.